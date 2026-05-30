フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、30日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。「月な気がする」という仲の良いタレントを明かした。

この日のゲスト、タレントのクリス松村が田中のことを「小さな太陽。チラッとかわいく、ひまわりと同じサイズの太陽って感じ」と例えた。田中も「今年は、ひまわりみたいな太陽っていうテーマに生きようと思う」と喜ぶと、クリスは「それでいいの。大きな太陽の人って、それを演じている人も含めていっぱいいるじゃない。指原さんなんかそうじゃない？」と、田中の親友でタレントでプロデューサーの指原莉乃の名を挙げた。

すると田中は「え？そう？私、サッシーって月な気がする」と反論。「あの人はね、野村さんよ、長嶋さんとノムさんで言ったら」と、野村克也さんの言った「王や長嶋はひまわり、私は月見草」という言葉になぞらえて語った。

クリスが「そう？」と聞くと「本当、裏方気質というか、かなり」と答えた。指原はアイドルグループ「＝LOVE」「≠ME」「≒JOY」をプロデュースしており、「そっちの方で、人をかわいく見せたいとか、そっちの方向だから、むしろ」と説明した。

クリスも「AKBから卒業した時に、“あなた、もっと売れているんだから曲出しなさいよソロで”って言ったら、あまり燃えていなかったから、“なんで？”って言ったら“いいの”みたいな。それが答えってことね。プロデュースの方に興味があって、自分がっていうタイプじゃない…」と納得。田中も「自分が自分がじゃないんです。全然」と語った。

さらに、指原について田中は「バラエティー番組とか見ていても、よくよく見てると、彼女って自分の話、全然していないから。結構、周りの話とか一般論とか、“今、これ流行っていますよね”とかって言い方をしている」と語り、「私は自分の話ばかりしちゃうの」と笑っていた。