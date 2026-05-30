◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦 神戸5―0鹿島（2026年5月30日 ノエスタ）

神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手をかけた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。成長株のFW小松蓮はPKを左上に決めて4点目を奪った。

「PKになった瞬間にキッカーをどうするのか見ていましたが、大迫選手が“蹴れ”と言ってくれました」

今季からPKキッカーに指名されているMF扇原貴宏が現在、負傷中。昨季までキッカーだった大迫が蹴るのかと思いきや、すでに2点を取っていた大先輩から指名された。ただ、温情ではない。大迫いわく「前日29日の紅白戦で、蓮が4点くらい取って僕らが0―4くらいで負けた。蓮のおかげでここまでチームに火がついた部分もありました。凄く成長している選手で“お前のおかげだから思い切り蹴ってこい”と伝えました」と、この試合に至るまでの姿勢を称えてのものだった。

「PKでもゴールはゴール。数字が付くということはFWとして大事なこと。PKは決めきれない時もありますし、決めきれたことは良かった」。レギュラーシーズンはチームトップタイの4得点。大迫や武藤が負傷離脱している間、CFとして最前線に立ったストライカーは胸を張った。