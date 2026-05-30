　ツエーゲン金沢は30日、契約期間満了に伴い、DF長峰祐斗(26)と来季の契約を更新しないことを発表した。

　埼玉県出身の長峰は、拓殖大時代の2021年8月から特別指定選手として金沢でプレーし、翌年2022年から正式加入。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで11試合に出場していた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF長峰祐斗

(ながみね・ゆうと)

■生年月日

2000年3月28日(26歳)

■出身地

埼玉県

■身長/体重

175cm/67kg

■経歴

坂戸ディプロマッツ-埼玉平成高-拓殖大-金沢

■出場歴

J2リーグ:79試合

J3リーグ:1試合1得点

リーグカップ:1試合

百年構想リーグ:11試合

■コメント

特別指定を合わせ5年、応援ありがとうございました。

満了を告げられてから数日が経ち、毎日この5年間を頭の中で振り返ったり、写真を見て振り返ったりと長いようであっという間な5年だったと感じています。

プロデビュー、残留争いをした2021シーズン

たくさんの試合に出場したくさん経験を積んだ2022シーズン

降格し悔しい思いをした2023シーズン

リーグ初ゴール、最終節に大怪我した2024シーズン

リハビリに打ち込んだ2025シーズン

再起を誓った百年構想リーグ

本当にたくさんの経験をさせていただきました。

まだまだ自分自身上に行ける可能性を信じ、これからも頑張っていきます。

素晴らしい選手、スタッフと一緒にプレーすることができ幸せでした!

金沢、そして石川県が大好きになりました!

自分にとってこのクラブはいつまで経っても特別な存在です。

ありがとうございました!!