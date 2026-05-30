「満了を告げられてから数日が経ち…」金沢DF長峰祐斗が契約満了で退団へ
ツエーゲン金沢は30日、契約期間満了に伴い、DF長峰祐斗(26)と来季の契約を更新しないことを発表した。
埼玉県出身の長峰は、拓殖大時代の2021年8月から特別指定選手として金沢でプレーし、翌年2022年から正式加入。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで11試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF長峰祐斗
(ながみね・ゆうと)
■生年月日
2000年3月28日(26歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
175cm/67kg
■経歴
坂戸ディプロマッツ-埼玉平成高-拓殖大-金沢
■出場歴
J2リーグ:79試合
J3リーグ:1試合1得点
リーグカップ:1試合
百年構想リーグ:11試合
■コメント
特別指定を合わせ5年、応援ありがとうございました。
満了を告げられてから数日が経ち、毎日この5年間を頭の中で振り返ったり、写真を見て振り返ったりと長いようであっという間な5年だったと感じています。
プロデビュー、残留争いをした2021シーズン
たくさんの試合に出場したくさん経験を積んだ2022シーズン
降格し悔しい思いをした2023シーズン
リーグ初ゴール、最終節に大怪我した2024シーズン
リハビリに打ち込んだ2025シーズン
再起を誓った百年構想リーグ
本当にたくさんの経験をさせていただきました。
まだまだ自分自身上に行ける可能性を信じ、これからも頑張っていきます。
素晴らしい選手、スタッフと一緒にプレーすることができ幸せでした!
金沢、そして石川県が大好きになりました!
自分にとってこのクラブはいつまで経っても特別な存在です。
ありがとうございました!!
埼玉県出身の長峰は、拓殖大時代の2021年8月から特別指定選手として金沢でプレーし、翌年2022年から正式加入。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで11試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF長峰祐斗
(ながみね・ゆうと)
■生年月日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
175cm/67kg
■経歴
坂戸ディプロマッツ-埼玉平成高-拓殖大-金沢
■出場歴
J2リーグ:79試合
J3リーグ:1試合1得点
リーグカップ:1試合
百年構想リーグ:11試合
■コメント
特別指定を合わせ5年、応援ありがとうございました。
満了を告げられてから数日が経ち、毎日この5年間を頭の中で振り返ったり、写真を見て振り返ったりと長いようであっという間な5年だったと感じています。
プロデビュー、残留争いをした2021シーズン
たくさんの試合に出場したくさん経験を積んだ2022シーズン
降格し悔しい思いをした2023シーズン
リーグ初ゴール、最終節に大怪我した2024シーズン
リハビリに打ち込んだ2025シーズン
再起を誓った百年構想リーグ
本当にたくさんの経験をさせていただきました。
まだまだ自分自身上に行ける可能性を信じ、これからも頑張っていきます。
素晴らしい選手、スタッフと一緒にプレーすることができ幸せでした!
金沢、そして石川県が大好きになりました!
自分にとってこのクラブはいつまで経っても特別な存在です。
ありがとうございました!!