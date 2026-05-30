演歌歌手の伍代夏子（64）が、30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、夫で歌手・俳優の杉良太郎との福祉活動について語った。

杉は伍代と結婚するはるか前、10代のころからボランティア活動を始めた。中でもベトナムの子供たちへの支援は有名で、里子は現在、“のべ245人”いるという。

伍代は里子の数について、「最初は6人だった」と明かした。「最初、杉さんが日本語学校を建てたりしていたんですけど、孤児の子が多いんです。盲学校とか、そういうところにいる、6人の子たちのお父さんになった」。孤児院は18歳になると卒業し、自立するよう促されるが、伍代は「進学したい子たちもいますよね。大学に行きたい子とか、優秀な子とか。そういう子の里親になってあげると、学費を出してあげたり」と、夫婦で支援を継続。さらに「最初、そういうのでやっていて、孤児院全部を面倒見ましょうということになった」と、いきさつを明かした。

「NON STYLE」石田明からは「245人、認識できるんですか？」と問われた。伍代は「全然できない。写真と名前をカタカナで書いて、もらっているんですけど、まず子供の名前が難しい。読めないし、カタカナでも」と打ち明けた。

里子たちの写真も送ってもらうというが、「写真だと、子供っぽく見えるんですよ」と告白。「“来月、この子とこの子が誕生日ですよ”って、施設の方から言われて、セーターか何かを送ると、もうピッチピチで写真を撮って、“お母さん、小さいです…”って来たりとか。サイズも全然、分からないくらい」と、失敗談を明かしていた。