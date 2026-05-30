5月最後の週末も真夏日続く　全国180地点以上で30℃超に　ニジマスつかみ取りやビールイベントにぎわう

5月の最後の週末も、季節はずれの暑さが続いています。

関東から西日本にかけて、180を超える観測地点で30度以上の真夏日となりました。

各地の表情です。

30日も最高気温が30度を超え、2日連続で真夏日となったさいたま市。

子どもたちが水の中でチャレンジしていたのは、ニジマスのつかみ取りです。

捕まえた、と思っても、逃げられてしまうことも。

参加した人たちは「ちょっと難しかった。ヌメヌメしてるのでツルツルって」「すごく楽しかった。(Q. とった瞬間は？)すごくうれしかった」「暑いので涼しくなりたいし、おいしいもの食べられるし一石二鳥」と話しました。

捕まえたニジマスは、その場で焼いて食べることができます。

ニジマスを食べた人たちは「すごくおいしくて、うれしい気持ちになる」「ふわふわでおいしい。けっこう大きいのとったと思う」と、満足げな様子でした。

30日は、群馬・桐生市で33.8度を観測。

東北から西日本にかけて、全国180カ所以上の観測地点で30度以上の真夏日となりました。

全国的に夏のような暑さとなる中、宮城・気仙沼市で行われたのが…。

夏といえばビール。

地元のクラフトビールが楽しめるイベントです。

天候にも恵まれ、訪れた人たちは、「暑いけどビールがすすむのですごくいい」「ビールだけじゃなくて、気仙沼のおいしい海鮮とか肉とか、色々食べられるのですごく楽しい」と話し、地元のグルメと一緒にお目当てのビールを楽しんでいました。

そして子どもたちはというと、かき氷に夢中でした。

一方、福岡市を流れる博多川では博多座の「六月大歌舞伎」の公演に先立ち、出演する俳優が川を下る恒例のイベントが行われました。

2026年は親子で同時襲名披露となった、八代目・尾上菊五郎さんと六代目・尾上菊之助さん、市川團十郎さんなど17人の歌舞伎俳優が川を下り、川岸を埋め尽くしたファンに手を振り返していました。

訪れたファンは「素晴らしかった、かっこよかった。やっぱり團十郎さん！」「博多の風物詩なのでとてもうれしい。手を振ったら、手を振ってくれるので（うちわも）見ていただいた」と楽しんでいました。

「六月大歌舞伎」は、6月2日に初日を迎えます。