日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代の厳し過ぎる上下関係を振り返る一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

「同級生の野村（弘樹）、立浪（和義）、橋本（清）と（１９８７年に）甲子園で春夏連覇を達成しました」とプロ入りした同期３人の名前を挙げて自己紹介した片岡さん。

１年生が上級生に「付き人」として付くＰＬ独特の決まりの話題になると「僕らの学年というのは１年生より３年生の方が多かったんですよ。必ず誰かが１人２役（２人の３年に付く）しなきゃいけないじゃないですか？」と話し出すと「僕なんか鈍くさい方やのに２人に付いたんです。２人やから、絶対、一番遅くなるから、すっごい大変やったですね」と続けた。

さらに「先輩に頼まれた時に嫌な顔はできない。『ハイッ！』って言って、なんとも言えない顔で」と話したところでＭＣの浜田雅功が「笑顔でってことですか？」と聞くと、片岡さん、宮本慎也さん始め全員が「笑顔はダメ！」と即答。

「笑い過ぎたら『何、笑うてんねん！』『何がおもろいねん！』ってなるわけですよ。でも、『分かりました！』って言って用事に向かおうとしても先輩に『おい、背中！』って言われるんですよ。背中に（不満が）出てるぞって」と苦笑しながら振り返っていた。