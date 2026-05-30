相葉雅紀、ｔｉｍｅｌｅｓｚ最年少・篠塚大輝に金言「あんまり話したことないんだけど」秘話明かしアドバイス

２９日放送のフジテレビ系「タイムレスマン」（金曜・午後９時５８分）に、３１日に嵐としての活動を終了する大先輩・相葉雅紀（４３）がスペシャルゲストとして出演。オーディションから加入した最年少の篠塚大輝（２３）にアドバイスを送る場面があった。

ｔｉｍｅｌｅｓｚとゲストが１対１のトークを繰り広げる「ツーショットサシトーク」の企画が行われ、メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」から相葉が気になるものを順番に選び、テーマを書いたメンバーと別室で２人きりでトークを展開した。

現役一橋大生でジュニア経験なくオーディションから加入した篠塚は「失敗した時は誰に相談しますか？」と質問。これに「基本的にはしない」と返答し、「失敗しても、自分で納得がいくまで練習はするようにしてる。あんだけやったんだからしょうがないよなって、諦めがつくっていうか引きずらない」と相葉。「バラエティーとかでも、想定して想定して、それがダメだったとしても、『でも、自分はここまで考えたし』とか『しょうがない、また次がある』っていう風に切り替えてるかな」と話した。

逆に篠塚に「失敗したら誰かに相談するタイプ？」と質問。篠塚が「僕も全然しないんですよね。割と一人で考えて。反省とかは結構、するんですけど、後悔はしたくないというか」と返すと、「わかるわ〜」と相葉。

「正直、この１年間、反省はとんでもない数あったけど、自分の中で解決したいというか」という篠塚に、相葉は「わかる…一緒かも。これ、あんまり話したことないんだけど」と前置きして、自身の経験を語った。

「紅白歌合戦の司会を、ずっと５人でやってたんだけど、１人でお願いしますっていうオファーが来た時に、『無理です』と。５人であれだけアップアップだったから、俺一人じゃ無理ですって。荷が重いってなったんだけど、これ、断ったら何年後かに後悔しないかなって思ったの。で、すぐに『自分でよければやらせてください』って」と秘話を明かした。

「選ぶってことは大事だと思う。『やる』より『やらない』を決めることも大事なんだけど、後悔するんだったら、やっといた方がいいかなと思う。今後、いろんな仕事が来る中で、『俺はこれ無理かなあ』っていう場面がたくさんあると思うけど」とアドバイスした。

これを聞いていた篠塚は「タイプロのオーディションを受けた時はそのマインドでした。受けるか受けないか迷ってる時点で、多分、どちらも正解じゃないですか。でも、（受けないと）これ後悔するなって。いざ入った後は、萎縮（いしゅく）しちゃう時もあったんですが」と明かした。

すると相葉は「そりゃそうだよ。子どもの頃からやってきた子たちの中に入るわけだから、最初はそうだって。最初からうまくいくことはないよ…っていうマインドだとちょっと楽でしょ」と激励。篠塚は神妙な表情でこれを聞き「そうですね」とうなずいていた。