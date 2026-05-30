「いい歳して母親の弁当？」新人をマザコンと笑うベテラン職員 → 翌年『特大ブーメラン』に赤っ恥！

30代女性知人Aから聞いた話です。職場の新入社員が、毎日母親の手作り弁当を持参していました。それを見たベテランの職員は「いい歳してマザコン」と陰口三昧。しかし翌年、ベテラン職員の息子が就職した途端に状況が一変！ 新入社員が放った見事なカウンターパンチとは……？

新人の手作り弁当を嘲笑うベテラン職員

ある年、職場に配属された新入社員の男性B太は、毎日お母様の手作り弁当を持参していました。栄養管理がバッチリでとても美味しそうだったのですが、面白く思わなかったのが職場のベテラン女性職員です。

彼女は新人の彼にわざと聞こえるようなボリュームで、「いい歳して親の弁当なんてマザコンよね」「自立できていない証拠だわ」などと、毎日嫌味や陰口を言いふらしていました。新人の彼は、ただ母親の優しさを素直に受け取っているだけなのに、職場の一角には少しトゲトゲした空気が流れていました。

翌年、息子の就職を機に態度が一変！

それから1年が経ち、ベテラン職員の息子さんも無事に社会人として就職することになりました。すると驚いたことに、今まで自分のお昼ご飯は適当に済ませていた彼女が、突然毎日立派なお弁当を持参してくるようになったのです。

不思議に思ったB太が、「最近、お弁当なんですね！」と明るく声をかけました。