俳優のデニス・クエイドが、元妻キンバリー・バッフィントンへの養育費支払いを停止するよう裁判所に申し立てた。「僕のワンダフル・ライフ」などで知られるクエイドは、これまで月1万3750ドル(約200万円)を支払ってきたが、18歳の双子トーマスとゾーイが高校を卒業することを理由に終了を求めている。



【写真】2人の間の息子は俳優に デニス・クエイドのかつての女優妻

ピープル誌が入手した提出書類によると、2018年の離婚合意には「子どもが高校を修了した時点などで支払いを終了できる」と規定されており、双子は今年5月と6月に卒業予定だという。



さらに、クエイドは年収が131万4000ドル(約1億9000万円)を超えた際に発生する追加支払いについても、「年間ではなく各子どもの卒業日までで日割り計算すべき」と主張している。



一方、私生活では2020年に39歳年下のローラ・サボイと再婚。関係について、クエイドは「彼女といると毎日が楽園なんだ。本当にそうだよ。こんなに近い関係は今までなかった」と語っている。



クエイドはこれまで、バッフィントンとサボイのほかに、女優のＰ・Ｊ・ソールズとメグ・ライアンとの結婚歴もある。



（BANG Media International／よろず～ニュース）