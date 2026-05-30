音楽グループ「globe」のメンバーで、タレントのマーク・パンサー(56)が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新。globeのパロディーユニット「軟式globe」で知られるタレントのパーク・マンサー(48)に、偶然出会ったことを報告した。



【写真】ドッキリ大成功！歯科医院で満面の笑みのマーク・パンサー&パーク・マンサー

マークは「院長が急に 『隣にパークさんいますよ』っち言うけん、え？ってなって、ちょっと驚かしに行ってみた(笑)」と報告した。投稿には治療台で先生を待つパーク・マンサーに、後ろから「痛くないですか～」と声をかけに行く“即席ドッキリ”を仕掛けた場面の動画も添えた。「また歯医者で会うとは思わんかったわ。なんなんこの偶然(笑)」と、仕込みではなく､偶然であったことも記した。



パーク・マンサーも自身のXで同じ動画を投稿し、「ドッキリ！？同じ歯医者に通ってるのは知ってたけど(笑)びっくりしたぁww」と投稿。マークは大分県在住、パーク・マンサーは富山県在住にもかかわらず、東京・新宿の歯科医院に同日に駆けつけた奇跡を報告した。



この投稿にファンからは「そんな偶然あるんやっ」「もうどっちがパークでどっちがマークか分からん」「今でも交流あるの胸熱」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）