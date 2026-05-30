ヘルタ・ベルリンがロート・ヴァイス・エッセンMF水多海斗に注目

ドイツ2部リーグのヘルタ・ベルリンが、新たな日本人選手の補強に乗り出しているようだ。

かつて元日本代表FW奥寺康彦氏、元日本代表MF細貝萌氏、元日本代表MF原口元気の3選手も在籍したヘルタ・ベルリンは、現在はドイツ3部のロート・ヴァイス・エッセンに所属する日本人MF水多海斗を獲得リストに加えたと、ドイツメディア「LIGA ZWEI」が報じている。

記事によれば、25歳の水多は2025-26シーズンのドイツ3部リーグで36試合に出場9得点12アシストを記録。クラブには早い段階から2026-27シーズンは3部リーグでプレーをしたくはないという意向を伝えていたという。そのため、ロート・ヴァイス・エッセンには残留しないと見られている。

これだけの結果を残していることもあり、水多には感心を示しているクラブが多くあるようだ。26歳のMFには、スイス王者のFCトゥーンらも獲得に乗り出す可能性があるという。そうしたクラブとの争いにヘルタ・ベルリンが勝てるかが、今後の焦点になるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）