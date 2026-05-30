◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦 神戸5―0鹿島（2026年5月30日 ノエスタ）

神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手をかけた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。圧勝の流れをもたらしたのは“12人目の選手”だった。

「僕は気づいていなかったのですが、そのまま（普通に）始めようとしたら物凄い速いタイミングで（ボールボーイが）ボールを出してくれた。“中がフリーなのかな？”と思って見たら、大迫選手が走ってくれていて…肩が壊れても良いという気持ちで投げてくれたら、自分でも“こんな良い肩があるんだ”と驚くくらい良いボールが飛んでいった」（FW武藤嘉紀）

1―0の後半5分。タッチラインを割ったボールに対し、ボールボーイの少年（葺合高校）が間髪入れずにボールを武藤へ供給。そして武藤が素速くスローインして、大迫勇也の2点目につなげた。「本当に“12人目の選手”でしたね。すごかったです」。試合後には大迫を含めて少年と記念撮影。スタジアムが一体となって奪った追加点に感謝した。