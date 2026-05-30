【2026年6月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
快適さを求めていく
・全体運
暮らしに意識が向かう1ヶ月です。毎日の習慣や家事、ルーティーンワークをちゃんとしたいという気持ちが高まるでしょう。本格的な夏に向けて、生活を整えていきましょう。梅雨やゲリラ雷雨対策でレイングッズを用意したり、清涼感のある衣類やインテリアに切り替えたりすると、どんどん楽しくなっていくはず。爽やかさ、心地よさを選択の基準にしていきましょう。仕事は、基礎力アップタイムへ。基本をおさらいする、資料を揃える、チーム全体の実力を底上げするなど、メンテナンスに力を入れていくべきタイミングです。なにしろ、7月からは大幸運期へシフトしていきます。のびのびと活躍するために、今できることは、今のうちに片づけておいて。
・社交運
距離を上手に測っていきましょう。心情的には、「力になりたい」「助けてあげたい」になりやすいのですが、踏み込み過ぎるのは悪手かも？ 運命共同体のようにこの先も二人三脚で進んでいくことを求められてしまいます。その密度と湿度、ずっと続くと重荷になります。親切、思いやり、優しさは大事なあなたの資産。持続可能なスタイルで、人と向き合っていきましょう。オフは、家族を優先して。久しぶりの帰省、親孝行も喜ばれそう。
・恋愛運
恋は、パートナーとの関係をよりよいものに変えていきましょう。まず、あなたから気を利かせる、サポートするなど、思いを行動に移してみて。距離が近いからこそ、深く響くはず。出会いは、気楽な集まりの場に。
ラッキーポイント……ミルク色、オールインワン、大きめのバッグ、ファミレス
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）生活向上委員会
快適さを求めていく
・全体運
暮らしに意識が向かう1ヶ月です。毎日の習慣や家事、ルーティーンワークをちゃんとしたいという気持ちが高まるでしょう。本格的な夏に向けて、生活を整えていきましょう。梅雨やゲリラ雷雨対策でレイングッズを用意したり、清涼感のある衣類やインテリアに切り替えたりすると、どんどん楽しくなっていくはず。爽やかさ、心地よさを選択の基準にしていきましょう。仕事は、基礎力アップタイムへ。基本をおさらいする、資料を揃える、チーム全体の実力を底上げするなど、メンテナンスに力を入れていくべきタイミングです。なにしろ、7月からは大幸運期へシフトしていきます。のびのびと活躍するために、今できることは、今のうちに片づけておいて。
距離を上手に測っていきましょう。心情的には、「力になりたい」「助けてあげたい」になりやすいのですが、踏み込み過ぎるのは悪手かも？ 運命共同体のようにこの先も二人三脚で進んでいくことを求められてしまいます。その密度と湿度、ずっと続くと重荷になります。親切、思いやり、優しさは大事なあなたの資産。持続可能なスタイルで、人と向き合っていきましょう。オフは、家族を優先して。久しぶりの帰省、親孝行も喜ばれそう。
・恋愛運
恋は、パートナーとの関係をよりよいものに変えていきましょう。まず、あなたから気を利かせる、サポートするなど、思いを行動に移してみて。距離が近いからこそ、深く響くはず。出会いは、気楽な集まりの場に。
ラッキーポイント……ミルク色、オールインワン、大きめのバッグ、ファミレス
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)