【2026年6月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
俯瞰と分析
・全体運
カチンときやすい1ヶ月。世の中の不条理、身勝手な人の言動への怒り、何度言っても直らない家族への不満、仕事のストレスを感じやすくなっているでしょう。グッと耐えてガマンがおうし座さんの基本スタイルですが、結果、怒りが内向して、体調を崩したり、疲れやすくなったりする恐れが。かといって、モノ申す人になっても、思うほど相手に響かず、言っていて虚しくなることに。そこで、今月は賢く、「なぜ、そうなるのか？」を考えてみるといいみたい。自己中な人が多いのは、余裕がないせいかも？とか、ワガママは未熟さの表れなど、理由を探すと、“今という時代”が見えてくるはず。頭で理解出来れば、もう大丈夫。寛容さを取り戻せるでしょう。
・社交運
他人への期待を捨てましょう。礼は尽くすけれど、リターンを求めないスタイルが、風通しのよい関係を作っていくはず。「私は行くけれど、一緒に行く？」のような主体性を感じさせる誘いも、今月の気分によく合っています。さっぱりしていて、つきあいやすい人として評判が上がるし、本当に波長が合う相手だけが残るはず。金運は、損して得を取れで。多少の持ち出しは、種まきとして考えて。オフは、行列のできるお店、スポットへ！
・恋愛運
恋は、出会いのチャンスがいっぱい。ただ、お互いにキープ感が強いため、一人に絞らずに恋の始まりのときめきをあちこちで摂取していくといいでしょう。デートは、現地集合がスマート。告白は移動中の乗り物の中で。
ラッキーポイント……コバルトブルー、ブレスレッド、ジレ、通り抜けが出来る公園
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）一段上に立つ
俯瞰と分析
・全体運
カチンときやすい1ヶ月。世の中の不条理、身勝手な人の言動への怒り、何度言っても直らない家族への不満、仕事のストレスを感じやすくなっているでしょう。グッと耐えてガマンがおうし座さんの基本スタイルですが、結果、怒りが内向して、体調を崩したり、疲れやすくなったりする恐れが。かといって、モノ申す人になっても、思うほど相手に響かず、言っていて虚しくなることに。そこで、今月は賢く、「なぜ、そうなるのか？」を考えてみるといいみたい。自己中な人が多いのは、余裕がないせいかも？とか、ワガママは未熟さの表れなど、理由を探すと、“今という時代”が見えてくるはず。頭で理解出来れば、もう大丈夫。寛容さを取り戻せるでしょう。
他人への期待を捨てましょう。礼は尽くすけれど、リターンを求めないスタイルが、風通しのよい関係を作っていくはず。「私は行くけれど、一緒に行く？」のような主体性を感じさせる誘いも、今月の気分によく合っています。さっぱりしていて、つきあいやすい人として評判が上がるし、本当に波長が合う相手だけが残るはず。金運は、損して得を取れで。多少の持ち出しは、種まきとして考えて。オフは、行列のできるお店、スポットへ！
・恋愛運
恋は、出会いのチャンスがいっぱい。ただ、お互いにキープ感が強いため、一人に絞らずに恋の始まりのときめきをあちこちで摂取していくといいでしょう。デートは、現地集合がスマート。告白は移動中の乗り物の中で。
ラッキーポイント……コバルトブルー、ブレスレッド、ジレ、通り抜けが出来る公園
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)