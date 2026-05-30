2026年5月31日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
不調日。部屋の掃除をして、ほこりと一緒に悪運を手放そう。
つまずきの暗示あり。結論を急がず、着実にやっていくこと。
秘密は絶対厳守。他人の秘密を話すとトラブルのもとに……。
人の視線は気にしないで。自分らしさで勝負してOK。
新しい友達を獲得できそう。冷静なタイプを選ぶと◎。
ライバルに注目。あなたに足りないものを持っているかも。
花や自然に触れてみて。日常生活に輝きが戻ることは確実。
家計簿が幸運を呼ぶカギなので、丁寧に記帳しよう。アプリの活用も◎。
何をするにもゲーム感覚で。楽しめるうえに運気も安定！
外国への関心が強まりそう。情報収集でお宝に遭遇するかも。
レジャー運が快調。思い切りぜいたくな遊び方でテンションアップ！
中途半端にしていたことに、再挑戦するチャンスが到来するかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
不調日。部屋の掃除をして、ほこりと一緒に悪運を手放そう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
つまずきの暗示あり。結論を急がず、着実にやっていくこと。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
秘密は絶対厳守。他人の秘密を話すとトラブルのもとに……。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人の視線は気にしないで。自分らしさで勝負してOK。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
新しい友達を獲得できそう。冷静なタイプを選ぶと◎。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ライバルに注目。あなたに足りないものを持っているかも。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
花や自然に触れてみて。日常生活に輝きが戻ることは確実。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家計簿が幸運を呼ぶカギなので、丁寧に記帳しよう。アプリの活用も◎。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
何をするにもゲーム感覚で。楽しめるうえに運気も安定！
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
外国への関心が強まりそう。情報収集でお宝に遭遇するかも。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
レジャー運が快調。思い切りぜいたくな遊び方でテンションアップ！
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
中途半端にしていたことに、再挑戦するチャンスが到来するかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)