「トライアスロンに挑戦ですか？」女性アイドル、“ロードバイク最高”ショット公開「身体能力ピカイチ」
アイドルグループ・SKE48の伊藤実希さんは5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。ロードバイクショットを披露しました。
【写真】伊藤実希のロードバイクショット
ファンからは、「身体能力ピカイチの伊藤実希さん」「超絶可愛すぎます」「めざすは 『トライアスロン』かな!?」「ようこそ、ロードの世界へ」「ヘルメット姿の笑顔と青い海のコントラストが気持ち良すぎて、こっちまで風を感じたわ」「まさかトライアスロンに挑戦ですか？」との声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】伊藤実希のロードバイクショット
「ようこそ、ロードの世界へ」伊藤さんは「ロードバイク最高!!」とつづり、1枚の写真を投稿。ロードバイクを片手で支え、海をバックに片手を上げた爽やかなソロショットです。白いヘルメットにネイビーとブラックのサイクルウエアという本格的なスタイルとなっています。
マラソンショットも公開25日には「全日本マラソンランキングに名前が」と、完走証とマラソンショットを公開していた伊藤さん。コメントでは、「すご〜い」「走ってる姿も大好き」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)