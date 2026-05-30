【対談】西野亮廣×又吉直樹「西野くんは土壌を耕している人だと思った」。『プペル』『生きとるわ』『ゴミ人間』の登場人物に見える“人間らしさ”【全文公開・後編】

【対談】西野亮廣×又吉直樹「西野くんは土壌を耕している人だと思った」。『プペル』『生きとるわ』『ゴミ人間』の登場人物に見える“人間らしさ”【全文公開・後編】