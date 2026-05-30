４番が気を吐いた。広島の坂倉将吾捕手（２８）が３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で２打席連続適時打を放ち、チーム全２打点を叩き出した。しかし、チームは２―４で逆転負け。交流戦は球団初の開幕５連敗となった。

前夜は大関の前にわずか１安打で完封負け。この日は新井貴浩監督（４９）が打線を組み替え、名原を１番、小園を２番に据えるなどテコ入れして臨んだ。その中で４番に座った坂倉が結果を残した。

初回一死一、三塁で迎えた第１打席。中前へ運ぶ先制適時打を放った。犠飛でも１点という場面だったが、確実に走者をかえした。さらに３回二死一塁では右翼フェンス直撃の適時二塁打をマーク。菊池を一塁から生還させ、再びリードを奪った。

初回の打席については「点になったので良かったと思います」と振り返り、３回の一打についても「キクさんが走ってくれましたし、感謝です」と話した。

それでもチームは逆転負け。２度のリードを守り切れず、福岡では２０２１年６月９日から１分けを挟んで９連敗となった。

試合後、新井監督は「サクはいいバッティングだったと思います」と４番の働きを評価。一方で坂倉は「変わらず１試合１試合頑張るだけかなと思います」と前を向いた。