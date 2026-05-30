イモトアヤコ「朝ごはんみたいな晩ごはん」披露「旅館の朝食みたいで贅沢」「ペロリと完食しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いタレントのイモトアヤコが5月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「旅館の朝食みたい」焼き鮭に鶏肉の大葉添え…夕食公開
イモトは「朝ごはんみたいな晩ごはん」とつづり、手料理を披露。こんがりと焼色のついた焼き鮭、焼いた鶏肉の大葉添え、だし巻き卵、大根おろし、キムチ、白米といった品数豊富で、まるで朝ごはんのような晩ごはんを公開した。
この投稿に、ファンからは「旅館の朝食みたいで贅沢」「大根おろしが嬉しい」「ペロリと完食しそう」「理想の食事」「彩りも綺麗」といった声が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「旅館の朝食みたい」焼き鮭に鶏肉の大葉添え…夕食公開
◆イモトアヤコ、朝ごはんみたいな晩ごはん披露
イモトは「朝ごはんみたいな晩ごはん」とつづり、手料理を披露。こんがりと焼色のついた焼き鮭、焼いた鶏肉の大葉添え、だし巻き卵、大根おろし、キムチ、白米といった品数豊富で、まるで朝ごはんのような晩ごはんを公開した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旅館の朝食みたいで贅沢」「大根おろしが嬉しい」「ペロリと完食しそう」「理想の食事」「彩りも綺麗」といった声が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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