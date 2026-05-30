大沢あかね、パエリアやサラダなどすべて塩麹使ったメニューズラリ「盛り付けもレストラン級」「手が込んでる」
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの大沢あかねが5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。塩麹を使ったメニューを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳3児のママタレ「手が込んでる」パエリア・サラダ…すべて塩麹使ったメニュー
大沢は「すべて塩麹を使ったレシピ」とつづり、ズラリと並んだ手料理の写真を投稿。大きなフライパンにパプリカやエビ、貝などをふんだんに盛り付けたパエリアを中心に、サラダ、根菜のロースト、エビとジャガイモの煮込み、フランスパンなどが美しく盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けもレストラン級」「手が込んでる」「彩り鮮やかで美味しそう」「塩麹フル活用の技が流石」「レシピ知りたい」「体にも目にも良い食卓」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児のママタレ「手が込んでる」パエリア・サラダ…すべて塩麹使ったメニュー
◆大沢あかね、塩麹使った料理ズラリ公開
大沢は「すべて塩麹を使ったレシピ」とつづり、ズラリと並んだ手料理の写真を投稿。大きなフライパンにパプリカやエビ、貝などをふんだんに盛り付けたパエリアを中心に、サラダ、根菜のロースト、エビとジャガイモの煮込み、フランスパンなどが美しく盛り付けられている。
◆大沢あかねの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「盛り付けもレストラン級」「手が込んでる」「彩り鮮やかで美味しそう」「塩麹フル活用の技が流石」「レシピ知りたい」「体にも目にも良い食卓」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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