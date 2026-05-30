桃井かおり「どちらも譲れない」2種の鍋うどん披露に反響「具だくさんで美味しそう」「豪華」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月29日、自身のInstagramを更新。2種の鍋うどんを披露した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「具だくさんで美味しそう」2種の鍋うどん披露
桃井は「1つはいつもの京都風お出汁の鍋焼きうどん、もう1つは長寿庵風力うどん どちらも譲れない我ら〜アゲイン」とつづり、食卓の写真を投稿。ブロッコリーや椎茸、卵、赤ピーマンなどの具材が詰められた鍋焼きうどんのほか、油揚げやお餅の入った鍋うどんを、七味と三角の油揚げを添えて公開している。
また「“たまには炭水化物食べたい〜”なら食たべりゃいいよ」とユーモラスな言葉も記している。
この投稿に、ファンからは「愛と優しさが詰まってる」「豪華」「どっちも具だくさんで美味しそう」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「具だくさんで美味しそう」2種の鍋うどん披露
◆桃井かおり、鍋うどん2種公開
桃井は「1つはいつもの京都風お出汁の鍋焼きうどん、もう1つは長寿庵風力うどん どちらも譲れない我ら〜アゲイン」とつづり、食卓の写真を投稿。ブロッコリーや椎茸、卵、赤ピーマンなどの具材が詰められた鍋焼きうどんのほか、油揚げやお餅の入った鍋うどんを、七味と三角の油揚げを添えて公開している。
また「“たまには炭水化物食べたい〜”なら食たべりゃいいよ」とユーモラスな言葉も記している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛と優しさが詰まってる」「豪華」「どっちも具だくさんで美味しそう」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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