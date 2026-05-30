1児の母・鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェアから美脚スラリ「上品でとってもお似合い」「スタイルの良さが一層際立つ」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が5月29日、自身のInstagramを更新。テーラーメイドだというミニ丈のゴルフウェア姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・35歳美人アナ「上品」ミニスカゴルフウェア姿
鷲見は「＃テーラーメイド」のハッシュタグとともに、写真を投稿。白い襟があしらわれた水色の半袖ポロシャツに、白のプリーツが切り替えデザインとなった同色のミニスカート、白のハイソックスというコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
「TaylorMadeのウェアは夏も快適 プリーツが大人可愛くてとても好みです」と自身もこのゴルフウェアが気に入っているとつづっている。
この投稿にファンからは「上品でとってもお似合い」「スタイルの良さが一層際立つ」「「現役モデルさんのような着こなし」「ゴルフ場でも絶対に目立つ」「ハイセンスなコーディネート」などといった声が寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・35歳美人アナ「上品」ミニスカゴルフウェア姿
◆鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェア姿披露
鷲見は「＃テーラーメイド」のハッシュタグとともに、写真を投稿。白い襟があしらわれた水色の半袖ポロシャツに、白のプリーツが切り替えデザインとなった同色のミニスカート、白のハイソックスというコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
◆鷲見玲奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「上品でとってもお似合い」「スタイルの良さが一層際立つ」「「現役モデルさんのような着こなし」「ゴルフ場でも絶対に目立つ」「ハイセンスなコーディネート」などといった声が寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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