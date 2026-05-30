秋野暢子、バタバタな日の3品目朝食披露「玉子焼きふわふわで美味しそう」「体に優しい淡い色」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の秋野暢子が5月29日、自身のInstagramを更新。忙しい朝に作ったという朝食メニューを公開し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「体に優しい淡い色」バタバタな日の3品目朝食
秋野は、「今朝はオニギリとトロトロ玉子焼きに昨日の大根でチャチャと朝ご飯です」とつづり、テーブルに並べられた朝食の写真を投稿。海苔を巻いた大きなおにぎり、出汁に浸かったふんわりとした卵焼き、大根のつけもののほか、特定保健用のドリンクを並べたメニューを披露している。
また「今日は朝からバタバタしてます忙しいことは有り難いですね」と忙しい朝の合間をぬって作った朝食であることを記している。
この投稿に「玉子焼きふわふわで美味しそう」「朝の体に優しいメニュー」「パパッと美味しそうな朝食を用意できるの素晴らしい」「食欲をそそられる」「おにぎりと和のおかずの組み合わせが最高」「体に優しい淡い色」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳ベテラン女優「体に優しい淡い色」バタバタな日の3品目朝食
◆秋野暢子、忙しい朝の朝食公開
秋野は、「今朝はオニギリとトロトロ玉子焼きに昨日の大根でチャチャと朝ご飯です」とつづり、テーブルに並べられた朝食の写真を投稿。海苔を巻いた大きなおにぎり、出汁に浸かったふんわりとした卵焼き、大根のつけもののほか、特定保健用のドリンクを並べたメニューを披露している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に「玉子焼きふわふわで美味しそう」「朝の体に優しいメニュー」「パパッと美味しそうな朝食を用意できるの素晴らしい」「食欲をそそられる」「おにぎりと和のおかずの組み合わせが最高」「体に優しい淡い色」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】