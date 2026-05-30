藤本美貴の夫・庄司智春、次女公開「美人オーラすごい」「髪ツヤツヤ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月29日、自身のInstagramを更新。次女を公開し、話題となっている。
【写真】元モー娘。のイケメン夫「美人オーラすごい」次女公開
庄司は、「次女 今日はママが朝から仕事で朝ごはんは一緒に食べれない 寂しいからママの絵描いてそれ見て食べるって 可愛い」とつづり、自宅の食卓でのショットを投稿。白いノースリーブを着用した次女が、藤本の似顔絵を見ながらトーストを口に運ぶ姿を披露した。
この投稿には「美人オーラすごい」「髪ツヤツヤ」「胸がキュンとする」「可愛すぎます」「温かい家族の絆感じる」「ミキティー早く帰ってくるといいね」「ママにこの写真届いたかな」「絵が上手」などとコメントが寄せられている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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◆庄司智春「ママの絵」見ながら朝食食べる次女の姿披露
庄司は、「次女 今日はママが朝から仕事で朝ごはんは一緒に食べれない 寂しいからママの絵描いてそれ見て食べるって 可愛い」とつづり、自宅の食卓でのショットを投稿。白いノースリーブを着用した次女が、藤本の似顔絵を見ながらトーストを口に運ぶ姿を披露した。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿には「美人オーラすごい」「髪ツヤツヤ」「胸がキュンとする」「可愛すぎます」「温かい家族の絆感じる」「ミキティー早く帰ってくるといいね」「ママにこの写真届いたかな」「絵が上手」などとコメントが寄せられている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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