◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第１日 慶大８―１早大（３０日・神宮）

勝ち点１で５位に低迷する早大が、勝ち点４で首位に立つ慶大との１回戦に完敗した。

１回表に１番・左翼でリーグ戦に初めてスタメン出場した霜結太（２年＝マクレーン高）が、慶大のエース左腕・渡辺和大（４年＝高松商）から左中間席へ先制本塁打。米国で生まれ育った“秘密兵器”の一発にベンチは沸き立ったが、先発マウンドに送り出した期待の３年生右腕・高橋煌稀投手（仙台育英）が慶大打線につかまった。

１死一、三塁から犠飛で同点とされ、２死一塁に。そこから５連打を浴び、６失点というビッグイニングを作ってしまった。「もうひと踏ん張りできていれば違っていたが…。２ストライクに追い込んでから、何本もヒットを打たれている。どこかに隙があったのだと思う」と小宮山悟監督は残念そうに振り返った。

完敗のなかで唯一の光明となった霜に関しては「小ぶり（身長１６７センチ）でも、米国の１９０センチくらいの体つきの選手に負けないスイングをしている。打つ方に関しては、今後も期待できる」と話した。