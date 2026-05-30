◆陸上 ＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）

グランプリ男子８００メートルは昨年の東京世界陸上代表・落合晃（駒大）が１分４３秒４５の日本新記録で優勝した。観客からの大声援の中、力強く走り抜き「すごい歓声の中で走らせてもらって、すごい良い経験をさせてもらいました。こうして日本記録が出せたことは自分だけの力ではない。本当に感謝していますし、うれしいです」とすがすがしい表情で話した。

風が強く吹き荒れるコンディションだったが、力強く足を回し続けて今季２度目の日本新。指導する駒大の大八木弘明総監督は「この条件の中では良かったと思います。コンスタントに４３秒は出そうとずっと言ってきました。ちょっと、ホッとしています」とうれしそうに話した。

昨年４月に駒大に進学し、日本選手権を２連覇。東京世界陸上にも出場した落合。大学２年目となる今シーズンは同種目初戦となった３日の静岡国際陸上で１分４３秒９０の日本新記録をマーク。滋賀学園高３年時の全国高校総体で自身が出した１分４４秒８０を、０秒９０も大幅に更新していた。２戦連続の日本記録更新となったが「練習がしっかりやれているので、本人も自信にはなっていると思います」と指揮官。まずは２７年北京世界陸上の参加標準記録（１分４３秒００）を一つのターゲットととしている。

指導して２年目の落合について「本当に素直な子です」と大八木総監督はほほ笑む。１年目の最初は「何にも私に言えなかったですけど、今ははっきり。『今日は体がきついです』とか、親子関係じゃないですけど。そういうのがやれるような感じに、少しずつなってきている」と良い関係性、良い環境で練習を積んできている。

６月の日本選手権（名古屋）は見送り、今後は海外レースを予定しているという。「海外で大きい選手とか、海外の雰囲気に慣れたいと思っています。日本では勝てると思っていても、海外に行くとしっくりきていない。チャレンジしようと思っています」。日本勢初の１分４２秒台へ、大八木総監督の下でまだまだ成長していく。