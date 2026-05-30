ＮＨＫ「今夜も生でさだまさし」が２９日夜、小倉城の隣にあるＮＨＫ北九州放送局から生放送された。

さだとは親交があり、「生さだ」常連でもある落語家・立川談春がゲスト出演。談春は「６月の第１週から（大河ドラマ）『豊臣兄弟！』の安国寺恵瓊（あんこくじ えけい）役（で出演する）」と生報告。恵瓊は、武将に仕え、講和の交渉などにあたる「外交僧」で、毛利輝元の使者として、西国へ侵攻してきた織田との間に立ち、暗躍したとされる人物だ。

さだまさしが「怪しい人ですからね、基本的には。だから大名になった説もあるんですよ」などと詳しく説明。恵瓊に扮した写真も公開され、さだは「写真、あやしいね」、談春も「目つきが悪いというか」と笑い。さだは「何か企んでる感じがする」と指摘した。

剃髪した姿になっているが、談春は「（ヒゲも含め）特殊メークですよ。（時間は）２時間ぐらい」と明かし、「まさかアレが私だとは思わない」とニヤリ。『談春、出てた？』レベルの出番だといい、「ずっと出るんですか？」と聞かれると、「うるさいっっ」とムッとしてみせ、笑いが起こっていた。