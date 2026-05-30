【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】ウソ！義両親に習い事の送迎を断られた〜＜第1話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第1話 協力してくれないの？
【編集部コメント】
ダンスをしている主人公の娘さん。毎週楽しそうに踊っている姿を見ていると、親として期待が膨らむばかりです。この「好き」が将来活かされるかもしれないと考えると、チャンスがあるなら上のクラスに行かせてあげたいところ……なのですが、今より距離・頻度共に大変になるのだそう。そこで近居の義両親に娘の送迎を頼んでみたところ、答えはまさかのNO。「時間に余裕があるのに」という部分はもちろんですが、「どうして孫のために尽くしてやれない！？」と憤慨しています。みなさんは、主人公と義両親、どちらの気持ちに共感しますか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第1話 協力してくれないの？
【編集部コメント】
ダンスをしている主人公の娘さん。毎週楽しそうに踊っている姿を見ていると、親として期待が膨らむばかりです。この「好き」が将来活かされるかもしれないと考えると、チャンスがあるなら上のクラスに行かせてあげたいところ……なのですが、今より距離・頻度共に大変になるのだそう。そこで近居の義両親に娘の送迎を頼んでみたところ、答えはまさかのNO。「時間に余裕があるのに」という部分はもちろんですが、「どうして孫のために尽くしてやれない！？」と憤慨しています。みなさんは、主人公と義両親、どちらの気持ちに共感しますか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか