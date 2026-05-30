マークセンが4打差逆転でシニア26勝目 2位寺西明、3位に藤田寛之と片山晋呉
＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント 最終日◇30日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞4打差4位から出たプラヤド・マークセン（タイ）が7バーディ・ボギーなしの「65」で回り、トータル14アンダーで逆転優勝した。2017年に続く大会2勝目、自身が持つシニア最多優勝数を更新する通算26勝目を挙げた。
【写真】美しい…片山晋呉が“世界初”のアイアンシャフト投入
トータル12アンダー・2位に寺西明。トータル11アンダー・3位タイには藤田寛之、片山晋呉が並んだ。大会連覇、2試合連続優勝がかかった宮本勝昌はトータル6アンダー・14位タイで大会を終えた。桑原克典が4番パー3（実測178ヤード）でホールインワンを達成。6番ユーティリティでの一打がカップに吸い込まれた。飯田産業から賞金50万円が贈られる。今大会の賞金総額は5000万円。優勝したマークセンには1000万円を獲得した。
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