◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選1回戦 トヨタ自動車13―5ジェイプロジェクト（2026年5月30日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が大勝発進した。先発した3年目左腕・池村健太郎投手（24）が5回を4安打無失点。7三振を奪う好投で、相手打線を寄せ付けなかった。

「予選は何が起こるか分からないというところで、初回から落ち着いて、丁寧に投げることができた。調子自体はめちゃくちゃ良くはなかったですが、扱えるボールを見極めながらコースにしっかり投げ分けられたと思います」

初回をわずか9球で3者凡退に封じ、リズムをつかんだ。最速147キロだった直球をコーナーに投げ分け、カーブ、スライダーを有効に活用。5回には連打を浴び、初めて得点圏に走者を許したが、最後はスライダーで空振り三振に退け、6回からは救援陣にバトンを託した。

「昨年で初戦の雰囲気をしっかり味わえた。試合前の気持ちの上げ方だったり、緊張感を自分の中で認めながら投げることができました」

昨年も東海地区2次予選の初戦・寿々硬式野球クラブ戦で先発。初回に3点を奪われた経験を生かし、この日は危なげない投球で凡打の山を積み重ねた。

優勝した4月のJABA岡山大会で1完封を含む2完投勝利を挙げ、最高殊勲選手賞と最優秀投手賞を獲得。今季は先発の柱として、チームの命運を託されている。「初戦を任せていただいたのは光栄なこと。その分、責任感を持たないといけない。（今後は）どんな相手が来ても自分がやってきたことを曲げずに、相手を見ながら、攻めるピッチングを貫きたい」と力を込めた。