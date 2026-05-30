お笑い芸人、江頭2:50（60）が30日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストに約1万3000人を集め、3度目の開催となる「エガフェス」を開催した。公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の登録者が、526万人を超えるだけに、会場は大盛り上がりだった。

特にダチョウ倶楽部の肥後克広、寺門ジモン（ともに63）が登場し、江頭との「三位一体 熱湯風呂」を行うと、悲鳴と爆笑が入り乱れる大混乱となった。1枚の巨大白ブリーフを、3人が縦に並んで一緒に履き、熱湯風呂に入るという企画。生着替えから、すでに江頭の局部が見えそうになるハプニングが続出する中、どうにか熱湯風呂にたどり着いた。3人の先頭に立っていた江頭が「押すなよ」という、恒例のネタふりがあったが、押せば本当に局部が見えてしまう状況だっただけに、押さずにいざ入湯。すると危険を察知したようにU−NEXTの生配信は「自主BAN」と書かれた画面に切り替え、音声だけが現地から流れた。

黄色と黒の危険を知らせる「自主BAN」画面の裏では「隠せ！」や「キャー！」という、危険な声が飛び交った。そして画面が再び会場の様子に戻ると、江頭は大量のタオルで下半身を隠されながら倒れ込んでいた。一足先にバスローブに着替えていた肥後は「もう、60になったら、仕事を選ばないと」と、江頭に言いつつ、自らにも言い聞かせているように、疲れ果てた表情で話していた。そこから、司会の大久保佳代子が「では、歌っていただきましょう」と、強引に進行すると、肥後は再び「ヘタクソか！」とツッコんだ。ただ、すでにテンションも上がりきっていた様子で、意外と素直に江頭、肥後、ジモンが仲良く「白い雲のように」を歌い、観衆もなぞのテンションで盛り上がっていた。