米マット最高峰で過酷なサバイバルを生き抜く人気日本人女子レスラーのSNS投稿が話題に。カメレオンのように変貌する美しいビジュアルと、ギャップが印象的なプライベートショットがファンを楽しませている。

【画像】すっぴん姿も…日本人美女、“ビジュアル10変化”オフショット

WWEスーパースターのジュリアが26日、自身のインスタグラムを更新。ここ数ヶ月の活躍の裏側を記録した貴重なオフショットを大量公開した。

投稿された合計14枚の写真のトップを飾るのは、鮮やかな金髪にブルーのアイメイクと目元を彩るラインストーンが印象的な自撮りショットだ。アディダスの青いトラックジャケットを羽織り、カメラを見つめるスタイリッシュな佇まいは、リング上で「美しい狂気」として激しいファイトを展開する彼女とはまた違う、ファッショナブルな魅力を放っている。

さらにファンを大いに喜ばせているのが、親友ニッキー・クロスとの車内プライベートショットだ。レオパード柄のトップスを着たジュリアがピースサインを浮かべる横で、キャップにメガネ姿のニッキーが満面の笑みを弾けさせている。ニッキーといえば、先日WWEからのリリース（退団）が報じられたばかりで世界中のファンが心配していたが、団体という枠組みを越えて今も変わらぬ深い友情と絆で結ばれている二人の姿は、見る者を温かい気持ちにさせてくれる。

また、一連の写真の中には、突き抜けるような青空とヤシの木をバックに「-- CHIN UP --」と文字が刻まれたスライドも唐突に挟み込まれている。英語で「あごを上げて」「うつむかないで元気を出しなよ」という意味を持つこの言葉。激動のWWEの舞台で戦い抜き、時に過酷な現実や仲間との別れに直面しながらも、常に前を向いて未来へ突き進もうとするジュリア自身の不屈の姿勢と、ファンへのポジティブなメッセージが内包されているようだ。

他にもトレーニング時のすっぴん姿やド派手なヘアメイクなど、その時々でビジュアルが大きく変わる彼女のスタイリッシュな写真が多く散りばめられた投稿には約3.4万件の“いいね”が押されている。同僚であるスーパースターからのリアクションのほか、世界中の熱狂的なファンからは「私の1番のお気に入りのレスラー」「欧州ツアーで私の地元にも来てほしい！」「本当にめっちゃ可愛い！」「美しい女性の美しい写真」「めっちゃエモい…」といったコメントが寄せられていた。

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