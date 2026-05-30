夜のひと笑い・こう、復縁恋人とのUSJデートショットが話題「2人とも愛おしい」「本当にお似合い」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが5月29日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのデートの様子を公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「本当にお似合い」復縁恋人とのUSJデートショット
ピンちゃんは「おまんまる真っ白クッパとユニバデート」とつづり、こうとのUSJデートショットを投稿。ピンちゃんが撮影した複数の2ショットで溢れる笑顔を披露している。
また「ヒョウ柄好きやけど似合わんよなぁって思ってたら選んでくれた」と、こうが自分のためにヒョウ柄のキティちゃんのカチューシャを選んでくれたエピソードを紹介し「自分やと似合わんかも…って避けがちなものも こうくんが可愛いって選んでくれていっぱい褒めてくれるから前よりいろんなものに挑戦できるようになった」「自己肯定感も前より高くなってポジティブ思考増えた気がする！感謝 持つべきものは真っ白おまんまる彼氏」と、こうへの感謝も記している。
この投稿にファンからは「2人とも愛おしい」「なんて可愛いんだろう」「推しカップルです」「癒される」「本当にお似合いで最強」などといった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数180万人超YouTuber「本当にお似合い」復縁恋人とのUSJデートショット
◆こう＆ピンちゃん、USJデートショット
ピンちゃんは「おまんまる真っ白クッパとユニバデート」とつづり、こうとのUSJデートショットを投稿。ピンちゃんが撮影した複数の2ショットで溢れる笑顔を披露している。
◆こう＆ピンちゃんのデートショットが話題
この投稿にファンからは「2人とも愛おしい」「なんて可愛いんだろう」「推しカップルです」「癒される」「本当にお似合いで最強」などといった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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