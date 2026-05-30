「今日好き」清水あす香、いちご狩りでのミニスカ×ツインテール姿が話題「スタイルの良さ際立つ」「透明感ハンパない」
【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が5月29日、自身のInstagramを更新。いちご狩りのショットを公開した。
【写真】「今日好き」20歳美女「スタイルの良さ際立つ」いちご狩りミニスカコーデ
清水は「いちご狩り」とつづり、いちご狩りをしている姿を披露。ツインテールで、赤いシャツにデニムのジャケットとミニスカートを合わせたコーディネート姿を投稿している。
また「だーーいすきな先輩と1日過ごせた日 お誕生日もお祝いしてくれたの 幸せな1日でした」と続け、誕生祝いのスイーツプレートを前にした写真なども公開している。
この投稿にファンからは「いちご狩りコーデ可愛すぎる」「ツインテール大好き」「キュートで素敵」「透明感ハンパない」「笑顔に癒される」「スタイルの良さ際立つ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳美女「スタイルの良さ際立つ」いちご狩りミニスカコーデ
◆清水あす香、いちご狩りショット公開
清水は「いちご狩り」とつづり、いちご狩りをしている姿を披露。ツインテールで、赤いシャツにデニムのジャケットとミニスカートを合わせたコーディネート姿を投稿している。
◆清水あす香の投稿が話題
この投稿にファンからは「いちご狩りコーデ可愛すぎる」「ツインテール大好き」「キュートで素敵」「透明感ハンパない」「笑顔に癒される」「スタイルの良さ際立つ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
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