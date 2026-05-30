aespaウィンター、ミニスカ×チューブトップ衣装で圧巻美ボディ披露「息を呑む美しさ」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2026/05/30】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月29日、自身のInstagramを更新。同日発売されたアルバム「LEMONADE」にちなんだ衣装姿を披露した。
【写真】紅白出場K-POP美女「圧倒的なオーラ」大胆衣装で圧巻美ボディ披露
ウィンターは、アルバム「LEMONADE」にちなんだネオンイエローのタイトな衣装姿を投稿。胴体部分に入ったアシメントリーの黒いカッティングデザインが印象的なへそ出しチューブトップとタイトミニスカート姿で、美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「圧倒的なオーラ」「美貌に圧巻」「理想のスタイル」「衣装姿カッコ良すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ウィンター、タイト衣装姿公開
ウィンターは、アルバム「LEMONADE」にちなんだネオンイエローのタイトな衣装姿を投稿。胴体部分に入ったアシメントリーの黒いカッティングデザインが印象的なへそ出しチューブトップとタイトミニスカート姿で、美しいスタイルが際立っている。
◆ウィンターの衣装姿が話題
この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「圧倒的なオーラ」「美貌に圧巻」「理想のスタイル」「衣装姿カッコ良すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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