aespaウィンター、ミニスカ×チューブトップ衣装で圧巻美ボディ披露「息を呑む美しさ」「理想のスタイル」

aespaウィンター、ミニスカ×チューブトップ衣装で圧巻美ボディ披露「息を呑む美しさ」「理想のスタイル」