2児の母・石川梨華、手作りガパオライス公開「目玉焼きの半熟感最高」「レシピ知りたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月29日、自身のInstagramを更新。昼食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳元モー娘。石川梨華「レシピ知りたい」手作りガパオライス公開
石川は「＃チャーミークッキング」とハッシュタグを添え、昼食のショットを投稿。「おひるごはん何食べたんだろう？」「ガパオライス 多めに作って冷凍ストックした」と記し、目玉焼きが乗ったガパオライスを披露している。
この投稿には「目玉焼きの半熟感最高」「ストックも作ってて手際良すぎる」「彩り綺麗」「ガパオライス美味しそう」「レシピ知りたい」「栄養満点」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。石川梨華「レシピ知りたい」手作りガパオライス公開
◆石川梨華、昼食ショット公開
石川は「＃チャーミークッキング」とハッシュタグを添え、昼食のショットを投稿。「おひるごはん何食べたんだろう？」「ガパオライス 多めに作って冷凍ストックした」と記し、目玉焼きが乗ったガパオライスを披露している。
◆石川梨華の投稿が話題
この投稿には「目玉焼きの半熟感最高」「ストックも作ってて手際良すぎる」「彩り綺麗」「ガパオライス美味しそう」「レシピ知りたい」「栄養満点」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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