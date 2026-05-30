桜井日奈子、美背中ざっくり黒ドレスショット公開「圧倒的オーラ」「大胆な衣装」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】女優の桜井日奈子が5月29日、自身のInstagramを更新。27日に都内で開催された映画「死神バーバー」完成披露試写会の衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】29歳美人女優「大胆な衣装」美背中ざっくり黒ドレスショット
桜井は「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした 映画は6月26日（金）公開です 楽しみに待っててもらえると嬉しいです」とつづり、ドレス姿を公開。背中部分が大きく開いた黒いホルターネックのドレス姿で、美しい背中が際立っている。
この投稿にファンからは「圧倒的オーラ」「スタイル良すぎ」「綺麗な背中も最高」「カッコ良すぎる」「美しすぎて眼福」「大胆な衣装」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人女優「大胆な衣装」美背中ざっくり黒ドレスショット
◆桜井日奈子、黒ドレスでの試写会オフショット披露
桜井は「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした 映画は6月26日（金）公開です 楽しみに待っててもらえると嬉しいです」とつづり、ドレス姿を公開。背中部分が大きく開いた黒いホルターネックのドレス姿で、美しい背中が際立っている。
◆桜井日奈子のドレス姿が話題
この投稿にファンからは「圧倒的オーラ」「スタイル良すぎ」「綺麗な背中も最高」「カッコ良すぎる」「美しすぎて眼福」「大胆な衣装」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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