山下達郎「夏だ、海だ、タツローだ」の裏に“リバーブの深さとエコー”あり「風が吹いているとか、そういうような音楽だったので夏とか海に合ったんですね」

山下達郎「夏だ、海だ、タツローだ」の裏に“リバーブの深さとエコー”あり「風が吹いているとか、そういうような音楽だったので夏とか海に合ったんですね」