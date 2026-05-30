◇交流戦 日本ハム３―５巨人（2026年5月30日 エスコンF）

2連敗で借金「2」となった日本ハム・新庄剛志監督（54）は、7回6安打4失点の有原の2軍再降格を決めた。

「（次は）鎌ヶ谷で。はい。いい時の有原くんにね、早く戻ってもらって、彼にやってもらわないとね、優勝はないので」

4月26日のオリックス戦以来の先発だったが、初回に1点を失うと2回はキャベッジ、岸田に2者連続ホームランを浴びた。

新庄監督は「ちょっと変化球浮いてましたね。もう少しなんですけどね。まっすぐもいいまっすぐが何球かあって、そのまっすぐがいい時の有原くんは常にね。149キロ？それが常に出てくれたら抑えれるんですけどね。まあでもこの世界は結果がすべてなんで」と投球を振り返った。

ただ、4回以降は立ち直りを見せ、4イニング連続無失点と片りんを見せた。「あれがね、すぐにできるピッチャーなんで」と、今後の復調に期待した。

前日6敗目を喫した達孝太の2軍再調整も決断。リーグ首位・西武に6・5ゲーム差をつけられ、先発ローテーションの再編が急務となった。