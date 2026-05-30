◇交流戦 楽天7―8ヤクルト（2026年5月30日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天は今季最多3本塁打で終盤に追い上げたが、力尽きて18年の球団ワーストに並ぶ交流戦開幕5連敗となった。

0│5の6回無死一塁で渡辺佳が高梨から22年8月13日以来、4年ぶりとなる一発。新設の左翼ホームランゾーンに運び、「ゾーンさまさまです。4年ぶり。もう出ないと思いました」と自身も驚きの一発を振り返った。この日は23年6月6日の阪神戦以来、3年ぶりとなる1番で出場。「どんどんいっていいよってことだったので、どんどんいきました。いい結果につながって良かったですけど、チームが勝てなかった」と悔やんだ。

2│7の7回2死からはマッカスカーが2試合連発のソロ。続いて代打・平良も2者連続の一発を左翼席に運ぶチームトップの7号を放ち、「簡単に終わらない打線っていうのをチームが掲げていますので、その中でしっかりと結果を残せたのは良かった」とうなずいた。

試合後にはミーティングが行われ、「勝てなくてファンの皆さんに申し訳ないんですけど、落ち込んでプレーしてるのはファンに対しても、ものすごい失礼。まだまだ巻き返せるチャンスはありますので、常に前向きにできたら」と語った。