佐渡の空にトキが舞い戻ってからまもなく20年が経ちます。野生に生息するトキは500羽まで増え、絶滅の危険度が一段階、引き下げられました。



5月31日、石川県で予定される本州で初めての放鳥を前にトキの命を繋いできた佐渡を訪れました。

◆野生のトキを観察

ことし4月‥‥‥佐渡の春を彩る満開のサクラは淡いピンクの“トキ色”と重なります。



2024年世界遺産に登録された佐渡島の金山に並び野生で見られるトキは佐渡を代表する観光資源です。





【佐渡市認定トキガイド 富樫典子さん】「くちばしに枝をくわえて相手に渡すんですトキのプロポーズなんです」佐渡市認定のトキガイド富樫典子さん‥‥‥野生のトキを観察するツアーを案内していました。春はトキが産卵からふ化を行う時期。親鳥が交互にタマゴを温めているため見つけるのが難しいのです。親のトキがエサを探すのに巣を飛び立つという早朝。トキの巣があるというポイントで待ちますが‥‥‥【佐渡市認定トキガイド 富樫典子さん】「まだでてきませんのでお時間もったいないので次の場所に移ることにいたします」野生のトキを求めて‥‥‥よく姿をあらわすというポイントを見てまわります。

佐渡の豊かな里山を一望できる「トキのテラス」。両津湾から真野湾まで見渡すことができます。テラスから眺めていると‥‥‥



【佐渡市認定トキガイド 富樫典子さん】

「そしてだんだん雪解けが始まりました。あーあそこがトキの巣ですので、1回目の食事が終わって帰ってきたのがいたんですね」



野生のトキです。

その後車の中からも野生のトキを確認できました。



【観光客】

「目線の高さでトキが飛んでくれて本当に感動しましたね」



【観光客】

「トキの存在に圧倒されましたもうすごい美しい、それを超えました。感動しました」

◆トキの人工繁殖

いまでは佐渡に500羽ほど生息しているといわれるトキ。



この日は2時間でおよそ10羽を見ることができましたが、野生のトキは日本で一度、絶滅しています。



トキ色ともいわれる淡いピンク色の美しい羽が特徴のトキですが、エサをとる際に田んぼを踏み荒らすことから明治時代以降乱獲などで徐々に生息数を減らしました。



1981年、トキを絶滅から救うため佐渡に残った最後の5羽を一斉に捕獲。人工繁殖に乗り出します。

35年前佐渡トキ保護センターに赴任し長年トキと向き合ってきた獣医師の金子良則さんです。



【獣医師 金子良則さん】

「俺が来た時はミドリとキンだけだった」



人工繁殖は失敗に終わり「キン」を最後に国内のトキは絶滅します。



【獣医師 金子良則さん】

「これがミドリの剥製。トキは臆病だけどこれ（ミドリ）はなかなかふてぶてしかった」

◆日本初トキの人工ふ化に挑戦

そこで1999年中国から若いつがいのヨウヨウとヤンヤンが贈呈されます。

金子さんは日本初となるトキの人工ふ化に挑戦します。



【獣医師 金子良則さん】

（優優誕生前日）「とにかく生まれないことには‥‥‥きょうは徹夜です」



国内で初となる人工繁殖を成功、そのとき生まれたのが優優です。



【獣医師 金子良則さん】

「親に孵化をまかせるとせいぜい2、3割しか成功しないんです。どういうわけかそのヒナが孵化するときに捨てたりたりつついたり。大変ですよ。次から次へと卵を放り出したりねヒナを捨てたりとだいぶ試行錯誤して」

◆国内初の人工繁殖で生まれた“優優”

献身的な世話で大きく育っていった優優。本来、臆病な鳥のはずですが、金子さんの足元に寄ってきて小枝を渡してくれます。



これは繁殖期にみられる愛情表現のひとつだといいます。



国内では新たなトキの始まりともいえる優優。2025年11月に26歳で死にました。



トキの歴史を後世に伝えるために剥製（はくせい）として残されることになりました。でも、金子さんの胸の内は‥‥‥

【獣医師 金子良則さん】

「剥製を見て感慨深いかというとそういう気は起きないだろうし。何回も嚙みつかれたり頭つつかれたりしていたけどそういうことも一切ないんです」

佐渡トキ保護センターの野生復帰ステーション。こちらが優優の剥製です。佐渡市内に展示が予定され、その準備が進められています。



【佐渡自然保護官事務所 北橋 隆史 首席自然保護官】

「生きているトキを間近で見ることは難しいので、トキってこういう生き物なんだなっていうのをぜひ間近で観察する機会にしていただければ」

◆5月31日に本州初の放鳥へ

優優から再び命をつないできたトキ。5月31日には本州で最後にトキがいたとされる石川県・羽咋市でトキの放鳥が行われます。



本州では初めての放鳥。ここでは石川で放鳥される予定のトキを飼育していて野生復帰に向けた訓練が行われています。



【佐渡自然保護官事務所 北橋 隆史 首席自然保護官】

「ここにドジョウを放しているので、それをメインで一生懸命時間をかけて探して食べている。この子たちは、人間によって飼育されていたトキなので、いきなり野生に放されると、そのままでは野生で生きていけないんですよね」



トキが自然の中で自立して生きていけるように【エサを探す】【飛び回る】【仲間と過ごす】【人に慣れる】といった主に4種類の訓練が行われています。

本州でも石川での放鳥を皮切りに来年、島根県出雲市でも予定されています。



いまでは500羽まで増えた野生に生息するトキ‥‥‥環境省が野生動物などの絶滅の危険度をまとめた“レッドリスト”では、ことし3月絶滅の危険度が最も高いとされる「絶滅危惧ⅠA類」から一段階、引き下げられました。



そのはじまりともいえる一羽優優を育てた獣医師の金子良則さん。

同時期に絶滅の危険度が引き下げられた「コウノトリ」を引き合いにこう話します。



【獣医師 金子良則さん】

「ⅠBというとコウノトリと同じランクになったんだろうけど、コウノトリに比べてもまだ弱いですよ。コウノトリは700羽くらい。で全国展開ですんでね。しかもコウノトリは強いんです。犬を追いかけるくらい」



Q.トキは犬を追いかけたりしない？



【獣医師 金子良則さん】

「とんでもない。猫に追いかけられるくらい」



佐渡の空のみならずトキが日本中を舞う日が来るように‥‥‥様々な思いを乗せて野生のトキが本州でも羽ばたきます。