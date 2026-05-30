◇UFCファイトナイト・マカオ（2026年5月30日 マカオ）

世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・マカオ」が30日にマカオで開催。鶴屋怜（THE BLACKBELT JAPAN）がルイス・グルレー（米国）に1Rリアネイキッドチョークで一本勝ち。約1年2カ月ぶりの再起戦で白星を飾った。

「これで2連敗はやばいと思った」

約1年2カ月ぶりの再起戦を終えて、安どの表情を見せた。

1Rで圧倒的な強さを証明した。試合開始からキレのあるパンチを当てていった。相手のタックルを阻止して、バックに回ると鉄槌を落とすなどフィニッシュ目前まで追い込んだ。最後はリアネイキッドチョークで圧巻の一本勝ち。再起戦を白星で飾った。

試合後にはU-NEXTのインタビューに応じた。「1Rフィニッシュ出来てよかった」と笑顔を見せた。

今回は1Rで打撃を当てて、2Rフィニッシュするという作戦だったと明かした。「1Rで打撃も当てられたし、フィニッシュも出来たのでめちゃくちゃ良い結果だったと思います」と振り返った。

そして試合1カ月前に足首を骨折していたことを告白。「靱帯（じんたい）も切れて手術もしたんですよ。先生からも“試合は厳しい”と言われてたんですけど、ここまで回復できて試合ができた」と語った。

今後は今年中にランカーとの対戦を望んだ。「今年はあと2戦ぐらい戦いたい。今年中にランカーと戦えたらうれしいですけど、ランカーじゃなくてもフィニッシュして次につながる試合をしたい」と意気込んだ。