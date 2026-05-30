「トップス1枚だと不安」を解決！【ニトリのN+】コーデに“ちょい足し”するだけ♡「優秀アイテム」

ボディラインの露出や肌見せが気になって、シンプルなトップス1枚だと心許ない……。手持ちのトップスにサッと足し算できるジャケットやシャツの力を借りれば、そんな不安を軽くしながらシャレ感UPも狙えるかも！ 今回は【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で見つけた、プラスワンするのにうってつけの優秀アイテムを紹介します。

オンオフともに頼りたい涼しげジャケット

【N+】「麻調ライト半袖テーラードジャケット」\5,990（税込）

麻のようなドライタッチを表現した素材が涼しげな印象を感じさせるテーラードジャケット。裏地のない仕様で汗ばむ季節も軽快に羽織りやすいのが魅力。薄着の季節のコーデに、手軽にきちんと感を演出できそうな優秀アイテムです。やや長めの袖丈のおかげで腕まわりの露出が気になりにくく、二の腕のカバー役にも期待できます。オンオフ通してヘビロテしたくなるかも！

フェミニンなブルゾンで肌を無理なくガード

【N+】「UVカット接触冷感ブルゾン」\3,990（税込）

ネックラインや裾にギャザーを施し、フェミニンな雰囲気を醸し出すライトなブルゾン。素材に接触冷感・UVカット機能を備えているのがポイント。トップス1枚では日差しが気になるという日にも、肌を無理なくガードできそう。袖口にはサムホールが開いており、手元までしっかりカバーできるのもGOOD。デザイン性と実用性を兼ね備えた一着です。

季節感を醸すシアーなチュニックシャツ

【N+】「麻混バンドカラーチュニックシャツ」\3,990（税込）

ナチュラルな風合いが魅力の麻混素材を使用し、Tシャツやタンクトップの上から重ねても季節感をキープしやすいチュニックシャツ。ほのかに透け感があるおかげで厚ぼったく見えにくく、さらりと羽織ればコーデにおしゃれな奥行きがプラスされます。大胆に前後差のあるチュニック丈が、体型カバー役も自然に担ってくれそうです。

ミリタリーなテイストがキレイめコーデの外し役に

【N+】「ミリタリージレ」\4,990（税込）

ミリタリーテイストなデザインを採用したこちらのジレは、シンプルなトップスに足すだけでシャレ感UPを狙えるアイテム。「さらっとした風合いにストレッチ感のある素材」（公式ECサイトより）を使用しており、キレイめコーデの外し役としても◎ ウエストのドローストリングを絞ればペプラム風のシルエットへとアレンジできるため、コーデの脱マンネリにも貢献してくれるはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。