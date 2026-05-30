飼い主さんの「にゃあは？」という問い掛けに子猫ちゃんが…。健気な姿が可愛すぎると話題です。

子猫ちゃんが飼い主さんの問い掛けに答えて鳴く姿は、17万回再生を記録。「鳴き声がかわいい」「成長したみぃちゃんも可愛いけど。ベビたんみぃちゃんたまりませんなあ」「綺麗な瞳ですね！」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：子猫に『にゃあは？』と話しかけた結果…尊すぎるやり取りと『現在の様子』】

可愛すぎる鳴き声

Instagramアカウント『みぃちゃん』に投稿されたのは、2歳のブリティッシュショートヘア「ミリア」ちゃんの子猫時代の姿です。右目がオレンジ、左目がブルーの美しいオッドアイをもつミリアちゃん。「みぃ」ちゃんという渾名で飼い主さんに溺愛されています。

あるとき、まだ幼かったミリアちゃんに、飼い主さんが「みぃちゃん、にゃあは？」と話しかけたといいます。すると、ミリアちゃんが可愛らしい声で「ひゃは」と鳴いたのだとか。

息子さんの声に掻き消され…

ミリアちゃんの可愛い鳴き声に、つい笑みがこぼれてしまったという飼い主さん。「もっと大きい声で言えないの？にゃあは？」とさらにミリアちゃんに尋ねたといいます。

ミリアちゃんが再び「ひゃ」と鳴いて飼い主さんに答えようとしたとき、間が悪く息子さんが話しかけてきたそう。「目薬しないと、目が痛くなるの？」という息子さんの声で、ミリアちゃんの声が掻き消されてしまったのだとか。

渾身の「にゃあ」を披露

「あれ？あたちの声は？」という顔をしたというミリアちゃん。自分の声が消えてしまったのが、不思議だったようです。あどけない表情が、可愛すぎます。

飼い主さんがさらに「にゃあは？」と尋ねると、「よし！」と気合いが入った様子のミリアちゃんが、大きな声で「にゃあああ」と鳴いたのだとか。頑張って鳴いたミリアちゃんに、「えらいえらい」と飼い主さん。子猫時代のミリアちゃんが渾身で鳴く姿は、飼い主さんをメロメロにしてしまったのでした。

今ではすっかりレディに成長したミリアちゃん。大人になったミリアちゃんは、相変わらず可愛い声で、こぶしを利かせたみたいに鳴くそうですよ。

この投稿には、「ベビみぃちゃん一生懸命お話してますね～可愛すぎる」「オッドアイ可愛すぎます」「ひゃは…！！かわいいいいい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『みぃちゃん』には、ブリティッシュショートヘア「ミリア」ちゃんのモフモフで愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『みぃちゃん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。