ロックバンド「ゴダイゴ」が３０日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡでデビュー５０周年のアニバーサリーライブを行った。

１９７６年４月に「僕のサラダガール」でデビューしてから半世紀。リーダーのミッキー吉野は「５０年前は圧倒的に音楽のクオリティーを上げるというのがテーマでしたが、今は楽しく愉快にこれからも人生を歩んでいこうというのがテーマ」と話すと、ボーカルのタケカワユキヒデは「決してロートルバンドではない。安心して見てもらいたい」と人気バンドの矜持（きょうじ）を語った。

公演でタケカワは「僕らヒット曲が結構あるんですけど、もっといっぱいいい曲がある。両方織り交ぜてお送りしていけたら」とあいさつ。「ガンダーラ」や「銀河鉄道９９９」など１７曲を披露し、ＭＣではゴダイゴ結成前の秘話などをトークした。

１１月２１日には、４６年ぶりにネパール・カトマンズで公演を行うことが発表されたばかり。当時のネパールでは、海外アーティストの大規模コンサートを行うのは初めてで、６万人が集結した伝説的ライブ。タケカワは「レジェンドとして名が残っていると聞いています」と胸を張り「音楽もいろんな形にもなってきているだろうし、日本の音楽に詳しい人たちもいるかもしれない」と変化を楽しみにしているようだった。

まだまだ現役のゴダイゴだが、トミー・スナイダーは「５５周年までやりたい」と意欲。ミッキー吉野は「ゴダイゴはひとつの家、器みたいなもの。誰でも行って帰ってこられる。そういうことが５０年やれば証明できたのかな」と語り「ゴダイゴを始めたころ『スタンダードになる曲を作ろう』と僕とプロデューサーの間でずっと話してきた。そういう曲が何曲もできたっていうのは、続けてきたありがたみだと思っています」と重みをかみしめながら話した。