◆陸上 ＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）

グランプリ女子８００メートルは、日本記録保持者で昨年の東京世界陸上代表の久保凛（積水化学）は２分２秒７６で優勝した。

社会人初戦で挑んだ木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）は２分７秒４７にとどまり、レース後は涙。ほろ苦いデビュー戦となったが、この日は笑顔で取材エリアに訪れ「この大会にしっかり合わせられるように、気持ちを切り替えてしっかりやってきました」とすがすがしい表情だった。

今大会で狙っていたのはアジア大会の派遣設定記録（２分１秒６７）。良いペースで１周目を通過したがラストは強い向かい風となって一歩届かず「まだまだ弱い部分がある。日本選手権（６月、名古屋）までにしっかり克服して、うまくレースできるようにしていきたい」と前向きに話した。

久保が走った直後に行われたグランプリ男子８００メートルでは、昨年の東京世界陸上代表・落合晃（駒大）が１分４３秒４５の日本新記録で優勝。風が強く吹き荒れるコンディションで、今季２度目の日本新。熱い声援を送った久保は「『風が…』とかって言っていられないな。これから『風が強かったんで』とか言わないようにしようと思いました」と笑い「負けられないので。頑張りたいなと思います」と同じ種目の仲間からも刺激をもらい、まだまだ記録更新を目指す。