日本高野盟が導入を検討している７イニング制についての意見交換会が３０日、大阪市内でスタートした。日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。

日本高野連は、昨年１２月の理事会で「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２０２８年から「全ての公式戦で」、猛暑への対策が急務な夏の選手権大会については「可及的速やかに」採用することが望ましいとの最終報告を受けたと発表。また、最終報告が周知されていないことから、意見交換会の実施を決めていた。

この日の参加者は以下の通り。

▽大坪慎一（佐賀・鳥栖工監督）

▽川井圭司（同大政策学部教授）

▽木田圭重（京都府立医科大整形外科講師）

▽栗山英樹（日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）

▽谷口真由美（法学者・一般社団法人スポーツハラスメントＺＥＲＯ協会代表理事）

▽西谷浩一（大阪桐蔭監督）

▽ファシリテーター 長島三奈

７イニング制についての意見交換会は６月６日にも、大阪市内で行われる。