◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦 FC東京2―2C大阪（2026年5月30日 ハナサカスタジアム ）

東の2位・FC東京は30日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド3位決定戦第1戦で敵地でC大阪と対戦し、2―2で引き分けた。東京のFW佐藤龍之介（19）にとってこの一戦が行われた、ハナサカはプロデビュー戦とJ1初ゴールを挙げた場所だ。

「めちゃくちゃ好きなスタジアムですし、デビューも初ゴールもここなので。きょうの相手がC大阪に決まっていいプレーができると思っていた」

その思い出の地で宣言通り躍動した。待望の先制点が生まれたのは前半36分だった。左サイドで佐藤龍が3人に囲まれながらも粘って、パスを届けた。

「体のコンディションとボールフィーリングも良かったので自信を持って前を向く選択肢ができた。あそこで粘れてパスをつなげられたので、渓太君がフリーになれたと思うので良い選択ができたと思う」

遠藤がそれを縦に運び、ゴール前へと折り返すと、相手DFのクリアミスがネットを揺らした。

その後、二度のリードを追いつかれ、後半は自身もボールに触れる機会自体が少なくなってしまった。

「簡単にボールをロストするシーンが多かったので、しっかりと落ち着かせていこうと話した。そうした場面は次の試合では減らしていきたい」

敵地では最低限の引き分けに終わり、第2戦に向けて佐藤龍は「国立で、サポーターも今大会最後の試合ですし、必ず勝って終わらないといけない。勝ちしか狙っていません」と、力を込めた。