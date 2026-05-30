今後、日本はどうやって食べていくのか――。答えは「自動車」ではなく「任天堂」だ。つまり有形固定資産から、Netflixや「GAFA」といった無形固定資産の時代に本格的に突入するという。日本のエンターテイメント業界は追い風、伸びしろしかないと強調する2人。それぞれの知見をもとにこれからの日本の産業について語り合った。

【福田淳の対談闊歩】竹中平蔵（第2回）日本のジャーナリズムはなぜ機能しなくなったのか から続く

福田 音楽業界もCD全盛の1998年からマーケットがずっと下がり続けています。だけど、アメリカはサブスクでCDを超えるマーケットを作っています。その原動力がライブエンターテインメントなんですね。日本でもアリーナがだいぶ作られ始めています。横浜アリーナは総動員数6000万人を達成しました。

つまり、ストリートからもう1回音楽の需要喚起がされて、そこからサブスクやライブショーに展開されています。例えば、映画館でSnow Manのライブビューイングやると東宝系の劇場が満杯になって、新しいビジネスモデルがいっぱい出てきています。

だけど、プロ野球のターゲットはご年配層が大きいですよね。本当にリブランディングすればプロ野球の価値はもっと上がると思います。大谷（翔平）みたいなスーパースターを誕生させるところからやらないと厳しいかもしれません。プロ野球については選手の育成の部分がちょっと弱い気がしますね。

竹中 経営してくださいよ。

福田 どこか任せていただけたら。1年か2年間で集中して立て直せたら、それで満足です（笑）。

竹中 アリーナの話でいうと、「IGアリーナ」ってご存じですか? 愛知県の県立体育館が建て直されたんですが、政策的に見て大変興味深いです。

通常、体育館の建て直しだと県がある程度のお金を出すことを決め、競争入札でどこかのゼネコンが落札するといった流れです。ところが、愛知県の大村（秀章）知事が面白いことをやったのです。まず県は200億円出しますと。民間からお金と知恵を出してくれるところを募集したんです。前田建設やNTTドコモなどが200億円を出すことになり、400億円でいいものを作ろうということになったんです。

年間契約の平均額4000万円、40のスイートルーム

撮影・内外タイムス

竹中 結果、日本のアリーナと全然違うものができ上がったんですね。何が違うかというと、徹底的にスイートルームを設置したんです。大相撲名古屋場所を開催する会場なので、日本相撲協会は当初、相撲は神の業だからスイートルームなんかいらないって言ってました。結局は認めて、去年の7月にコケラ落としを名古屋場所でやりました。

大きい部屋から小さい部屋まで40のスイートルームを作って、年間契約の平均額が4000万円になったんです。アメリカだったら1億円は超えますよ。つまり何が重要かっていうと、持っている人にお金を払わせるということ。その分、若い人たちがもっと安い価格で見に行けることにつながるんです。

福田 アメリカでロサンゼルス・エンジェルス戦を見に行った時、横のスイートルームはBank of Americaがもう何十年にもわたって契約していましたね。それが普通ですよ。

竹中 社交の場なので、それが普通ですよ。北海道のエスコン（フィールド）はそれでも3000万円。名古屋のIGアリーナが4000万円だから、東京で1億円取ればいい。

福田 あと、自治体からよくある要望が、「体育館を改装したので、グループの皆さんにライブで来てくれませんか」と。だけど、バスケットやサッカーなどスポーツ向けに作ってあるからライブで音を出すための空間設計になっていなくて、ライブ会場としてはほぼ使えないんです。

竹中 その通りですよ。テイラー・スウィフトが来日した時も、結局、東京でしかライブをしなかったんです。

福田 スピーカーも悪いし、音の反響もプロのチェックがないまま出来上がっているので、本当にひどいです。

ネーミングライツだけで200億円超

撮影・内外タイムス

竹中 IGアリーナを作る時も、そういったコンテンツのプロと一緒に作っているんです。さらに経済面で面白いことが起こりました。そこまで国際基準のものを作るのだったら、ネーミングライツを買いたいっていう企業が現れたんです。IG証券っていうイギリスの証券会社で、そこがなんと10年間で70億円を出すんですよ。

30年のコンセッション（公共施設等運営）だから、単純にインフレを除いて3倍にしても210億。つまり民間からの200億円は、ネーミングライツだけで回収できてしまうんですね。

福田 まだまだアイデアで開拓の余地があるということですね。逆に言うとコミュニケーション不足というか、戦略がないといいますか。

竹中 根本はね、明治時代に作られた会計法なんですよ。国が基準を作って、民間に競争入札させるのが一番公平だというわけですが、国に知恵がない。音響をどうしたらいいかとか、そういった知恵がない。だから、民間の知恵を入れなければならないのに、国は民間を相手にしていない。まず会計法を変えなければいけないですね。

日本の問題ってさまざまありますが、根本的なことを変えなければならないものがたくさんあります。例えば、外国人の労働に関しても入管法はあっても日本に移民法ってないんですよ。移民法っていう根本の法律を作らないと。

福田 外国人長期ビザのことで世論が反発してしまうことは本当に情けないですよね。

竹中 情けないです。大きなポリティカル・キャピタル（有権者からの支持）を持っている高市首相には、ぜひそういうことをやってほしいです。

福田 小泉元首相の時の竹中さんのような知恵袋みたいな人は、今の高市首相にはいないんですか？

竹中 自称、高市ブレーンという人は結構いるんですよ。防衛費を増やしますとか、国家情報局を作りますとか、どれも重要だから全部やるべきことなのですが、これらは現在の世界情勢だったら高市首相でなくてもやりますよ。石破さんでも岸田さんでも。多数を持っている高市首相だからこそ根本的なことをやってほしい。でも、日本の世論は全くそのようになっていないですね。

追い風に乗る日本の無形カルチャーコンテンツ

福田 日本のエンタメ業界はまだまだ伸びしろがあります。ただ世界的にJ-POPが注目されている中、これを生かせるような施策が国にないんですね。分からないなら韓国政府がやってきたことをなぞって、すべて真似するところから始めればいいと思うんですけど。

竹中 民間の活力とそれに合わせた政府の制度作りが必要ですね。韓国の成功の一つに、行政機関として「文化体育観光部」を作ったことが挙げられます。一方、日本では文化関連は文化庁、スポーツ分野はスポーツ庁、観光については国土交通省と多岐にわたっています。

福田 エンタメは経済産業省といろいろとまたがっていますね。

竹中 そうなんです。あと、ある程度お金を使ってほしいですね。韓国の文化体育観光部はだいたい5000億円ぐらい使っていますよ。日本はさっき挙げた3つの省庁合わせても2000億円くらいですよ。国の規模がこんなに違うのに、使っている予算は半分くらいですから。

高市首相はこういったコンテンツ事業に大変興味があると聞いています。福田さんから情報共有していただければよいのでは？

福田 ぜひその機会を頂戴したいと思っているんですよ、本当に。

竹中 「日本はこれから何で食っていくの？」という話はよく出るけれど、残念だけど自動車ではないわけですよね。

福田 やっぱり任天堂なんですよ。任天堂がハリウッドでマリオの映画を作って、世界的にすごく売れました。京都から出た任天堂が世界中の人に愛されているのですが、監督が日本人ではないという歯がゆさがあります。アメコミブームで「スパイダーマン」から一通りやって、次に何が来るかというとこれからは日本のゲーム原作なんです。

竹中 政策の観点から言うと、高市首相が重点投資対象と位置付ける「戦略17分野における『主要な製品・技術等』」は、有形固定資産です。ところが、さっきのエンタメの話はほとんどが無形固定資産にあたり、設備投資に対する補助は今も有形ばかりです。Netflixや「GAFA」（Google、Apple、Facebook、Amazon）を強くした無形資産投資はほとんど無視されているのが現状です。

私は日本には明らかに追い風が吹いていると確信しています。本当にチャンスです。この追い風を生かすためにも、ぜひ福田さんに頑張ってほしいですね。

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

竹中平蔵（たけなか・へいぞう）1951年、和歌山県生まれ。慶應義塾大学名誉教授。博士（経済学）。一橋大学経済学部卒業後、73年日本開発銀行入行、81年に退職後、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを務める。2001年小泉純一郎内閣の経済財政政策担当大臣に就任。金融担当大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任。04年参議院議員に当選、06年政界を引退。公益社団法人日本経済研究センター研究顧問、世界経済フォーラム（ダボス会議）理事などを兼職。著書に「日本経済に追い風が吹く」（幻冬舎）など。