【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２９日、イランとの戦闘終結に向けて暫定合意した「覚書」について、最終判断を下すとして会議を開いたが、結論には至らなかった。

イラン側も覚書は確定していないとの認識を示しており、合意が実現するかは不透明な情勢となっている。

米ホワイトハウス当局者は読売新聞の取材に、会議は約２時間続いたと説明した上で、「大統領は米国にとって有益で、自身の『レッドライン』（譲れない一線）を越えない合意のみを結ぶ」と語った。米紙ニューヨーク・タイムズは政府高官の話として、「大統領は結論を出さなかった」と伝えた。

米政府関係者によると、覚書は６０日間の停戦延長とその間にイランの核問題について協議する内容で、トランプ氏の承認待ちとなっている。トランプ氏は２９日、イランが保有する高濃縮ウランについて、「イランや国際原子力機関（ＩＡＥＡ）と連携し、廃棄する」などとＳＮＳに投稿。同日中に会議を開き、覚書の可否について「最終判断を下す」と述べていた。

イランのファルス通信は２９日、覚書に高濃縮ウランの廃棄などは含まれないとし、「トランプ氏による歪曲（わいきょく）だ」と指摘。トランプ氏の主張には「事実とうそが混ざっている」とする関係者の話を伝えた。

イランのタスニム通信などは２９日、外務省のエスマイル・バガイ報道官の話として、「米国とやりとりが続いている。覚書は確定していない」と報じている。